Im knallpinken Abendkleid erschien Heidi Klum am Mittwochabend (23. Oktober) in einem Münchner Brauhaus und ließ sich eine Maß Bier schmecken. Nicht ohne Grund: Die Blondine hatte etwas zu feiern. Sie erhielt den „Blauer Panther“-Award – eine Auszeichnung im Bereich TV und Streaming. Das Model siegte in der Kategorie Entertainment für ihre Rolle als Gastgeberin und Moderatorin der neuen Staffel von GNTM.