Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Mittwoch wegen mehrerer Mpox-Ausbrüche in Afrika und einer neuen Variante des Virus die höchste Alarmstufe ausgerufen. Die WHO will damit zum einen Behörden in aller Welt zu erhöhter Wachsamkeit bringen. Es gibt zwei Impfstoffe, aber bei weitem nicht genügend Dosen, vor allem nicht in Afrika. 2024 wurden bislang mehr als 14.000 Verdachtsfälle und mehr als 500 Todesfälle aus der Demokratischen Republik Kongo und anderen Ländern gemeldet – mehr als im gesamten vergangenen Jahr.