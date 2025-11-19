Nackenschmerzen und -verspannungen kennt fast jeder Erwachsene in Deutschland. Laut dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat etwa jeder Dritte mindestens einmal im Jahr Schmerzen im Nacken. Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie Nackenverspannungen selbst lösen und wie Sie Verspannungen effektiv vorbeugen und bei welchen Anzeichen sie einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen sollten.