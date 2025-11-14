Diabetes Typ 2 ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, bei der der Körper nicht mehr ausreichend auf das Hormon Insulin reagiert. In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl der Typ-2-Diabetes-Diagnosen in Deutschland, aber auch weltweit stark zugenommen. Diabetes Typ 2 ist eine ernstzunehmende, aber behandelbare Krankheit. Alles Wissenswerte um die Krankheit und mögliche Anzeichen haben wir für Euch in diesem Video zusammengefasst.