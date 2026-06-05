Morgen ist in Deutschland Tag der Organspende. Der Aktionstag findet seit 1983 immer am ersten Samstag im Juni statt und soll das Thema in den Fokus rücken und aufklären. Bundesweit warten etwa 8000 Frauen und Männer auf ein lebensrettendes Organ, allein in Bayern sind es 1100. Die Zahl der Spender dagegen ist gering, denn man muss sich hier zu Lande aktiv dafür entscheiden, indem man einen ausgefüllten Ausweis mit sich führt oder sich ins Online-Register einträgt. Über die sogenannte Widerspruchsregelung, die in vielen Ländern gilt, wird derzeit erneut im Bundestag debattiert.