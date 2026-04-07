"An apple a day keeps the doctor away". Diesen Spruch hat sicherlich jeder schon einmal gehört. Dass Äpfel gesund sind, ist unbestritten - allerdings werden Sie den Arzt deswegen nicht ganz ersetzen können. Darauf macht auch der diesjährige Weltgesundheitstag aufmerksam mit seinem Motto: “Gemeinsam für die Gesundheit- auf der Seite der Wissenschaft“. Im Video klärt ein Apother über die Risiken der medizinischen Selbstbestimmung auf.