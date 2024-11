Es klingt skurril, aber einige beklagen sich nach dem Schlaf über schmerzende Arme. Das Phänomen ist bekannt unter dem Namen T-Rex-Arme. Ob es gefährlich ist, verraten wir in diesem Video. In sozialen Netzwerken häufen sich Berichte über die sogenannte "T-Rex-Arm"-Schlafposition. Doch was steckt hinter dieser ungewöhnlichen Haltung? Als „T-Rex-Arme“ bezeichnet man eine Schlafposition, bei der die Arme nah am Körper angewinkelt sind, was an den Dinosaurier erinnert. Viele Betroffene berichten, morgens mit tauben oder schmerzenden Händen aufzuwachen, was auf Durchblutungsstörungen oder Muskelverkrampfungen zurückzuführen sein kann. Experten wie Schlafmediziner Martin Konermann weisen darauf hin, dass diese Haltung durch Stress oder das Karpaltunnelsyndrom ausgelöst werden kann. Eine Schlafposition wie die Seitenlage, zusammen mit Entspannungstechniken vor dem Einschlafen, kann helfen, die Beschwerden zu lindern. Auch Menschen mit neurodivergenten Veranlagungen empfinden diese Position oft als beruhigend. Wissenschaftliche Belege für eine Verbindung zu ADHS oder Autismus gibt es jedoch nicht.