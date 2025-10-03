In Groß-Enzersdorf entsteht jeden letzten Donnerstag im Monat ein besonderer Raum: Die Selbsthilfegruppe PACO bringt Menschen mit Parkinson, MS und Demenz zusammen – für Austausch, Verständnis und neue Zuversicht. Wir waren vor Ort und haben erlebt, wie Offenheit, Humor und gegenseitige Unterstützung den Alltag erleichtern. Hier wird nicht nur über Krankheit gesprochen – sondern über Leben, Würde und Gemeinschaft.