Sie sind plötzlich krank und wollen wissen welche Krankheit Sie plagt? Kein Problem, dank neuer Schnelltests können Sie es problemlos herausfinden. Wo Sie diese finden, verraten wir in diesem Video. Die Grippewelle hat in Deutschland kräftig zugenommen. Mit einem Selbsttest kannst du schnell herausfinden, ob eine Influenza-Infektion der Grund für deine Beschwerden ist. Fieber, Husten, Kopfschmerzen – starke Erkältungssymptome sind derzeit oft ein Hinweis auf eine Grippe. Laut dem Robert-Koch-Institut wurde bei über der Hälfte aller PCR-Tests der letzten Woche ein Influenza-Erreger nachgewiesen. RSV- und Rhinoviren folgen, während SARS-CoV-2 aktuell nur eine geringe Rolle spielt. Für eine schnelle Diagnose gibt es inzwischen frei verkäufliche Selbsttests, die oft Grippe und Corona kombinieren. Der Test funktioniert wie ein Covid-Selbsttest: Nasenschleimhautprobe entnehmen, auflösen, auftragen und ablesen. Allerdings schlagen Influenza-Tests meist erst bei hoher Viruslast an, warnt Prof. Leif Erik Sander von der Charité. Erhältlich sind diese Tests online, in Apotheken oder Drogerien. Um gesund zu bleiben, solltest du jedoch Ansteckungen aktiv vermeiden.