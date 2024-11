Ihr Schlaf ist nicht erholsam? In einem neuen Trend namens "Sleepmaxxing" versuchen viele mit Tricks die Nacht zu verbessern. Ob dies tatsächlich funktioniert, verraten wir in diesem Video. Beim "Sleepmaxxing" dreht sich alles darum, Schlaf zur Top-Priorität zu machen. Ziel ist es, sowohl die Qualität als auch die Dauer deines Schlafs zu optimieren. Nutzer teilen unter dem Hashtag Ideen wie den "Sleepy Girl Mocktail", "Mouth-Taping" oder die Verwendung von Magnesium-Spray. Ein Sportler berichtet, wie er Blaulicht-Brillen, Rotlichtlampen und spezielle Abendroutinen nutzt, um seinen Schlaf zu verbessern. Aber brauchst du wirklich solch aufwändige Methoden? Experten betonen, dass Routinen und eine gute Schlafumgebung wichtiger sind. Vermeide schwere Mahlzeiten und Alkohol am Abend, sorge für frische Luft am Tag und finde dein persönliches Einschlafritual.