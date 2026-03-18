Zwei Jahre nach dem Start des digitalen Organspende-Registers liegen über 500.000 gültige Einträge vor. Die große Mehrheit – Rund 82 Prozent, stimmt einer Organspende ohne Einschränkungen zu. 8,5 Prozent lehnen sie vollständig ab. Weitere Nutzer schränken ihre Spendenbereitschaft ein oder übertragen die Entscheidung auf eine andere Person. Das Online-Register ist seit dem 18. März 2024 verfügbar, die Eintragung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen oder geändert werden. Organspendeausweise oder Erklärungen auf Papier sind weiterhin möglich.