Der Weltlungenkrebstag wird jährlich am 1. August begangen und bietet eine wichtige Gelegenheit, das Bewusstsein für eine der am meisten verbreiteten und tödlichen Krebsarten zu schärfen. Lungenkrebs ist weltweit die häufigste krebsbedingte Todesursache, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Die Krankheit ist oft mit einem späten Diagnosezeitpunkt verbunden, was die Prognose erschwert und die Behandlungsmöglichkeiten einschränkt. Ein Hauptziel des Weltlungenkrebstages ist es, die Öffentlichkeit über Risikofaktoren aufzuklären. Rauchen ist der größte Risikofaktor, jedoch sind auch Nichtraucher gefährdet, insbesondere durch Passivrauch, Umweltverschmutzung oder genetische Veranlagung. Es ist wichtig, regelmäßige Arztbesuche wahrzunehmen und auf Symptome wie anhaltenden Husten, Atemnot oder Brustschmerzen zu achten, um eine frühzeitige Diagnose zu gewährleisten. Der Tag bietet zudem eine Plattform, um die neuesten Fortschritte in der Lungenkrebsforschung und -behandlung zu teilen. Fortschritte in der diagnostischen Bildgebung, zielgerichteten Therapien und Immuntherapien geben Hoffnung und verbessern die Überlebensraten. Neben der medizinischen Perspektive ist der Weltlungenkrebstag auch eine Zeit der Unterstützung und Solidarität mit Betroffenen und ihren Familien. Organisationen weltweit nutzen den Tag, um Spenden für die Forschung zu sammeln und Betroffene sowie deren Angehörige zu ermutigen und zu unterstützen. Jeder kann einen Beitrag leisten, sei es durch die Förderung eines gesünderen Lebensstils, die Unterstützung von Anti-Raucher-Kampagnen oder durch ehrenamtliches Engagement. Lasst uns gemeinsam den Kampf gegen Lungenkrebs fortsetzen und den Betroffenen Hoffnung schenken.