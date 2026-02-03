In der Klinik Donaustadt startet Ende des Jahres eine internationale Studie zu einem neuen therapeutischen Impfstoff gegen Nierenkrebs. Der Impfstoff wird individuell aus körpereigenem Tumormaterial hergestellt und soll Rückfälle nach einer Tumorentfernung verhindern – mit deutlich weniger Nebenwirkungen als bisherige Therapien. Rund 400 Patient*innen weltweit nehmen teil. Erste Zwischenergebnisse werden nach etwa einem Jahr erwartet. Parallel setzt die Klinik Donaustadt operativ Maßstäbe: Mit dem Da Vinci‑OP‑Roboter können selbst komplexe Nierentumoren organerhaltend entfernt werden – präzise, schonend und mit schnellerer Genesung. Die Klinik Donaustadt zeigt damit einmal mehr, wie Spitzenmedizin und Forschung Hand in Hand gehen.