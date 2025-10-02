Wir waren bei Andrea Löffler in Groß-Enzersdorf und haben eine besondere Methode kennengelernt: gezielte Kälteanwendung über die Handflächen – sanft, regenerierend und spürbar wirksam. Ob bei Gelenkschmerzen, Erschöpfung oder zur Leistungssteigerung – die Kälte wirkt tief und nachhaltig. Andrea begleitet ihre Gäste mit Erfahrung, Herz und Humor. 📍 go·vital – Schloßhofer Straße 22/24, Groß-Enzersdorf 🔗 www.go-vital.fit #goVital #Gesundheit #Kältebehandlung #GroßEnzersdorf #TV21Austria #Regeneration #Wohlbefinden #KälteHilft