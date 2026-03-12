Bei Erwachsenen schlägt das Herz pro Tag ungefähr 100.000-mal. Immer im Takt. Kommt es aus dem Takt, spricht man von einer Herzrhythmusstörung. Behandelt werden kann diese mit verschiedenen Operationen und Eingriffen. Je nach Ursache der Rhythmusstörung werden Schrittmacher implantiert, Operationen am Herzohr durchgeführt oder elektrophysiologische Verfahren eingesetzt. Am Klinkikum Fürth wurde vor ein paar Wochen hochmoderne Laborräume eröffnet.