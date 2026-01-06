Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar.Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.Die Begründung: Mit Impfungen gegen so viele Krankheiten nähmen die USA eine «Sonderstellung» im Vergleich zu anderen Industrienationen ein. Zuvor waren laut Angaben der US-Gesundheitsbehörde noch 17 Immunisierungen für Kinder vorgesehen. Der US-Berufsverband der Kinderärzte kritisiert die eingedampften Impfempfehlungen als «gefährlich und unnötig».