Gonionemus vertens: Hochgiftige Mini-Quallen breiten sich in Ostsee aus - das müssen Badegäste wissen

Sie sind klein, durchsichtig – und brandgefährlich: Winzige Quallen aus dem Pazifik breiten sich derzeit in der Ostsee aus! Wer mit den fast unsichtbaren Tentakel-Monstern in Berührung kommt, riskiert Höllenqualen, Atemnot und im schlimmsten Fall einen anaphylaktischen Schock. Was Badegäste jetzt wissen müssen.