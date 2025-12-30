Medizinischer Meilenstein am AKH Wien: Erstmals in Österreich wurde ein vollständig Roboter‑assistiertes Nierentransplantationsprogramm erfolgreich umgesetzt. Seit Dezember 2024 wurden bereits 20 Nieren minimalinvasiv transplantiert – mit weniger Komplikationen und kürzerer Aufenthaltsdauer. Einzigartig: Sowohl Entnahme als auch Transplantation erfolgen robotisch. Ein neuer Standard in der Transplantationschirurgie.