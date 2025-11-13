Der plötzliche Herztod ist eine der drei häufigsten Todesursachen in Deutschland und zugleich ist es ein Tod, bei dem die Chance, ihn zu verhindern, sehr hoch ist – vorausgesetzt es leistet jemand sofort Erste Hilfe. Doch davor scheuen sich viele Bundesbürger:innen – weil sie sich nicht mehr daran erinnern, wie Erste Hilfe funktioniert. Um in einer Notfallsituation beherzt agieren zu können, bietet beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Auffrischkurse an.