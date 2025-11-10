Felix Lang gehört zu dem einen Prozent der Kinder, die mit einem Herzfehler geboren werden. 2016 wurde er aufgrund seines vierfachen Herzfehlers am Herzen operiert. Heute muss er nur noch einmal jährlich zu einer Vorsorgeuntersuchung und kann seinen Alltag frei gestalten. Seit zwei Jahren ist die Familie Mitglied im Verein "Kleine Herzen Hannover". Der setzt sich dafür ein, dass Familien in der schweren Zeit einen angenehmeren Aufenthalt in der Klinik haben.