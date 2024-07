Unser Darm beeinflusst nicht nur unsere Verdauung, sondern auch Psyche, Immunsystem und Haut. Kurzum: Eine intakte Darmflora ist für einen gesunden Körper essenziell. Wir geben 3 Tipps für mehr Darmgesundheit. 1. Mehr Rohkost essen Egal, ob Paprika, Möhre oder Sellerie – Rohkost ist nicht nur ein leckerer, sondern auch ein darmfreundlicher Snack und sollte daher am besten täglich auf dem Speiseplan stehen. Denn: Rohkost enthält eine große Menge an Ballaststoffen. 2. Gründlich kauen Sie kauen nur kurz und schlingen Ihr Essen förmlich herunter? Davon sollten Sie in Zukunft besser absehen, um Ihre Darmgesundheit zu fördern. Durch gründliches Kauen wird die Nahrung besser zerkleinert und mit Speichel vermischt, was den Verdauungsprozess erleichtert. 3. Eine Bauchmassage Und auch eine sanfte Bauchmassage ist eine Wohltat für unseren Darm. Sie stimuliert die Darmmuskulatur und regt die natürlichen Bewegungen des Darms an. Dies kann dazu beitragen, die Verdauung zu verbessern und Verstopfung zu lindern.