Ananas ist das ganze Jahr über erhältlich, köstlich und erfrischend; sie enthält zahlreiche Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine – insbesondere ist sie reich an Vitamin C, von dem 100 g Frucht 18 mg enthalten. All dies geht mit einem moderaten Energiegehalt einher. Sie enthält ein Enzym namens Bromelain, das die Verdauung von Proteinen anregen und erleichtern kann, und darüber hinaus weitere positive Auswirkungen auf unseren Körper hat.