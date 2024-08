Darum ist Lachs so gesund!

Warum sollten Sie regelmäßig Lachs essen? Viele Menschen mögen Lachs, und das allein ist schon ein guter Grund, ihn zu verzehren. Aber in dem kleinen rosa Fischfilet steckt noch viel mehr als nur ein köstlicher Geschmack. Lachs ist aufgrund seines außergewöhnlichen Nährwerts, seines besonderen Geschmacks und seines hohen Gehalts an Omega-3-Fettsäuren ein beliebtes Lebensmittel unter gesundheitsbewussten Feinschmeckern. Vielleicht essen sogar diejenigen, die normalerweise keinen Fisch mögen, gerne Lachs. Er ist kalorienarm, enthält nur wenig gesättigte Fettsäuren, ist aber reich an Proteinen und eine hervorragende Quelle für Omega-3-Fettsäuren.