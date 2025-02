Laut Statistik des Robert Koch-Instituts erkranken jedes Jahr 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Die häufigste Krebsart bei Männern ist der Prostatakrebs, bei Frauen ist es der Brustkrebs. Derzeit erkrankt eine von acht Frauen im Laufen ihres Lebens an dieser Krankheit. Wird der Krebs rechtzeitig erkannt und behandelt, ist er in den meisten Fällen heilbar. SAT.1 REGIONAL hat eine Patientin getroffen, die an Brustkrebs erkrankt war. Die 37-jährige Braunschweigerin erzählt am heutigen Weltkrebstag öffentlich von ihrer Operation und der Erkrankung. Sie will auf das Thema aufmerksam machen, ein Bewusstsein dafür schaffen aber auch zeigen, dass der Krebs mit der richtigen Therapie besiegt werden kann.