Sie müssen schon wieder aufs Klo? Ob das eine Blasenentzündung ist und wie Sie diese am besten bekämpfen können, verrät eine Urologin in diesem Video. Blasenentzündungen sind schmerzhaft und können auf Dauer die Lebensqualität verringern. Wann Antibiotika notwendig sind und welche Alternativen es gibt, erklärt die Urologin Daniela Schultz-Lampel vom Schwarzwald-Baar Klinikum in Villingen-Schwenningen. Eine Blasenentzündung verursacht oft Brennen beim Wasserlassen und ständigen Harndrang. Häufig greifen Betroffene und Ärzte zu Antibiotika, doch laut der Urlogin ist das nicht immer nötig. Bei unkomplizierten Infekten empfiehlt sie stattdessen Ibuprofen, das Schmerzen lindert und Entzündungen hemmt. Viel trinken hilft, die Bakterien auszuspülen, Kräutertees oder pflanzliche Präparate wie Bärentraubenblätter oder Cranberrys können unterstützend wirken. Treten jedoch Blut im Urin oder starke Schmerzen auf, solltest du zum Arzt gehen. Bei wiederkehrenden Infekten kann auch eine Langzeittherapie mit niedrig dosiertem Nitrofurantoin helfen. Unbehandelt kann sich eine Blasenentzündung zu einer Nierenbeckenentzündung entwickeln – dann ist Antibiotika-Therapie unverzichtbar.