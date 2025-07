Billy Joel hat kürzlich im Podcast „Bill Maher's Club Random“ über seinen Gesundheitszustand gesprochen und seine Diagnose Normaldruckhydrozephalus (NPH) enthüllt. „Ich fühle mich gut“, sagte Joel zu Maher, fügte aber hinzu: „Mein Gleichgewicht ist beschissen. Es ist, als wäre man auf einem Boot“. NPH ist eine Hirnstörung, die durch überschüssiges Liquor verursacht wird und laut der Cleveland Clinic Gedächtnis, Koordination, Gang und Blasenkontrolle beeinträchtigt. „Die Symptome von NPH ähneln sehr denen einer Demenz, aber NPH ist manchmal reversibel“, so die Cleveland Clinic. Auf die Frage von Maher nach der Ursache antwortete Joel: „Niemand weiß es“. Obwohl sein Zustand „noch nicht geheilt“ sei, sagte Joel, „wird daran gearbeitet“. Nach seiner Diagnose hatte Joel im Mai 17 Tourneetermine abgesagt, darunter Auftritte in Nordamerika und Großbritannien. Sein letzter Auftritt war am 22. Februar in Connecticut, wo er auf der Bühne stürzte, die Show aber dennoch zu Ende brachte.