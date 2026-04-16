Endometriose ist eine chronische Erkrankung, bei der gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst und oft starke Schmerzen verursacht. Obwohl Millionen von Menschen weltweit betroffen sind, bleibt die Krankheit häufig jahrelang unentdeckt. Inzwischen sprechen viele bekannte Frauen offen darüber und tragen so zur Aufklärung bei, indem sie ihre Erfahrungen mit der Erkrankung teilen. 2023 gab Bindi Irwin bekannt, dass sie sich nach zehn Jahren unerklärlicher Symptome einer Operation unterzogen hatte. In einem Instagram-Post erklärte sie: „Zehn Jahre lang habe ich mit unerträglicher Müdigkeit, Schmerzen und Übelkeit gekämpft… Ein Arzt meinte, das sei einfach etwas, womit man als Frau leben müsse.“ Chirurgen entdeckten später 37 Läsionen und eine Zyste, was verdeutlicht, wie schwerwiegend die Erkrankung ohne korrekte Diagnose werden kann. Auch Schauspielerin Emma Roberts erfuhr von ihrer Endometriose, als sie sich mit ihrem Kinderwunsch auseinandersetzte. Im Gespräch mit Cosmopolitan im Jahr 2020 erklärte sie, dass ihr ein Arzt aufgrund der Erkrankung empfohlen hatte, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. „Als ich von meiner eingeschränkten Fruchtbarkeit erfuhr, war ich wie vor den Kopf gestoßen“, sagte sie und unterstrich damit, wie schwerwiegend die Erkrankung die reproduktive Gesundheit beeinträchtigen kann. Auch Sängerin Halsey sprach offen über die jahrelangen, quälenden Schmerzen, die sie ertragen musste, bevor sie endlich eine Diagnose erhielt. 2016 teilte sie auf Twitter mit: „Nach jahrelangem Leiden wurde bei mir kürzlich die Diagnose gestellt…Die Diagnose Endometriose war ein bittersüßer Moment, denn es bedeutete, dass ich nicht verrückt war!“ Auch „Parenthood“-Star Mae Whitman musste jahrelang mit ärztlichen Abfuhren wegen ihrer chronischen Schmerzen leben, bevor sie schließlich durch eine Operation Linderung fand. Dem Magazin „People“ sagte sie einmal: „Der Tag meiner Operation war der beste Tag meines Lebens.“