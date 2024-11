Eltern kleiner Kinder haben die Pflicht, regelmäßig mit ihnen zu Untersuchungen beim Kinderarzt zu gehen. Dabei spielt auch die Prävention möglicher Erkrankungen eine Rolle. Gerade die Sinne, also beispielsweise Sehen und Hören, sind wichtig. In der Kita vom AWO-Familienzentrum Kleegrund in Garbsen hat am Mittwoch die Aktion „Blick für Kids“ Halt gemacht und Fachleute haben die Augen der Kita-Kinder untersucht. Prof. Dr. Michael Schittkowski von der Augenklinik der Uni Göttingen hat SAT.1 REGIONAL in einem Interview erörtert, inwiefern sich die Augengesundheit der 3- bis 6-Jährigen im Laufe der Jahre verändert hat und wie schlechtem Sehen schon im Vorfeld entgegengewirkt werden kann.