Gesundheit betrifft uns alle – und trotzdem kümmern wir uns oft erst darum, wenn Beschwerden da sind. Gleichzeitig zeigt sich immer deutlicher: Gesundheitsbildung müsste viel früher beginnen. Immer mehr jüngere Menschen erkranken an Krebs oder kämpfen schon früh mit gesundheitlichen Problemen. Darüber spricht Tanja Pfaffeneder mit Daisy Kopera von der Medizinischen Universität Graz, Internist Marcus Franz und Kinderarzt Peter Voitl.