Es gibt eine Sportart, die als Sport für Rentner gilt. Diese Einschätzung ist aber nur ein Vorurteil, denn der Sport hat einige Vorteile. Warum Sie ihn ausprobieren sollten, verraten wir in diesem Video. Wassergymnastik mag auf den ersten Blick nicht besonders anstrengend wirken, doch sie ist ein effektives Ganzkörpertraining mit vielen Vorteilen. Wir verraten dir, warum du es unbedingt ausprobieren solltest. Wassergymnastik bietet vier starke Vorteile, die viele unterschätzen. Erstens: Dank des Auftriebs belastet dein Körper im Wasser nur etwa zehn Prozent seines Gewichts. Das schont die Gelenke und reduziert das Verletzungsrisiko. Zweitens: Bewegungen fallen im Wasser leichter, was ideal für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Übergewicht ist. Drittens: Beim Training im Wasser werden alle Muskelgruppen gleichmäßig beansprucht – das sorgt für einen harmonischen Muskelaufbau und eine schlanke Silhouette. Viertens: Der Widerstand und die Wassertemperatur sorgen für einen höheren Kalorienverbrauch, was dir hilft, schneller Gewicht zu verlieren. Wassergymnastik ist also perfekt, um deinen ganzen Körper zu trainieren und dabei fit und gesund zu bleiben.