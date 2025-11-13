Die sogenannten Abnehmspritzen – also Medikamente, die beim Abnehmen helfen sollen – haben in den letzten Jahren für viel Aufsehen gesorgt. Was ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurde, hat sich mittlerweile zu einem Lifestyle-Medikament mit großem Marktpotenzial entwickelt. Mehrere Pharmaunternehmen weltweit arbeiten derzeit an der Entwicklung weiterer Präparate. Doch wie funktionieren die gängigsten Abnehmspritzen, wie teuer ist eine Therapie – und welche Risiken sind damit verbunden? Wir erklären es euch in diesem Video.