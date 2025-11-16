Video gewährt Einblicke: Britney Spears genießt Pyjamaparty bei den Kardashians

Britney Spears verbrachte Zeit bei Kim und Khloé Kardashian und teilte nun ein Video vom gemeinsamen Abend. Dabei ging es lustig zu - inklusive vibrierendem Bett und tanzenden Kindern.

Britney Spears (43) gewährt ihren Fans einen Einblick in ihr Privatleben. Die 43-jährige Musikerin verbrachte kürzlich Zeit mit Kim (45) und Khloé Kardashian (41) in Calabasas und dokumentierte den Abend in einem Video bei Instagram, das sie am Samstag veröffentlicht hat. Erst eine Woche zuvor war die Sängerin wieder auf der Social-Media-Plattform aktiv geworden, nachdem sie ihren Account deaktiviert hatte.

Die Aufnahmen zeigen eine entspannte Atmosphäre: Britney Spears liegt zwischen den beiden Kardashian-Schwestern im Bett, Kim auf der einen, Khloé auf der anderen Seite. Herzlich küsst die Pop-Ikone beide Schwestern auf die Wangen. "Oh, wir chillen hier nur", kommentiert Britney die Szene, während Khloé scherzhaft hinzufügt, sie befänden sich in ihrem "Senioren-Bett". Besonders amüsant wird es, als Britney entdeckt, dass das Bett eine Vibrationsfunktion hat. Die Grammy-Gewinnerin zeigt sich sichtlich überrascht und ruft begeistert aus, während die Kardashian-Schwestern lachen müssen.

Das Video zeigt auch, wie Britney Zeit mit dem Nachwuchs der Reality-Stars verbrachte. Khloés Tochter True Thompson und Kims Tochter Chicago legten für die Sängerin eine Tanzeinlage hin. "Okay, Spagat, Spagat", fordert die Sängerin die beiden Cousinen hinter der Kamera begeistert auf, während die Mädchen ihre Moves zeigen.

Dankbare Worte für die Gastgeber

In ihrer Bildunterschrift schwärmte Spears von der Zeit mit der berühmten Familie. "So eine warme, schöne, liebenswerte Familie... Danke, dass ihr mich mit euren Kindern spielen und zum Abendessen bleiben lassen habt", schrieb sie. Für die Sängerin war der Besuch etwas Besonderes: "Es war mir eine Ehre, Zeit mit euch zu verbringen!! Happy Holidays."

Kim und Khloé Kardashian hatten bereits einen Tag zuvor Eindrücke vom gemeinsamen Abend in ihren Instagram-Storys geteilt. Kim postete ein Gruppenselfie der drei Frauen zusammen mit Britneys Manager Cade Hudson und schrieb dazu: "Calabasas-Nächte". Khloé veröffentlichte ebenfalls ein Foto der vier.