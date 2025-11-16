Video gewährt Einblicke: Britney Spears genießt Pyjamaparty bei den Kardashians

Britney Spears verbrachte Zeit bei Kim und Khloé Kardashian und teilte nun ein Video vom gemeinsamen Abend. Dabei ging es lustig zu - inklusive vibrierendem Bett und tanzenden Kindern.
Britney Spears (43) gewährt ihren Fans einen Einblick in ihr Privatleben. Die 43-jährige Musikerin verbrachte kürzlich Zeit mit Kim (45) und Khloé Kardashian (41) in Calabasas und dokumentierte den Abend in einem Video bei Instagram, das sie am Samstag veröffentlicht hat. Erst eine Woche zuvor war die Sängerin wieder auf der Social-Media-Plattform aktiv geworden, nachdem sie ihren Account deaktiviert hatte.