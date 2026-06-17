Mut zur Entscheidung für eine wichtige Zukunftsinvestition – das war die Botschaft von Landrat Ali Dogan beim Bürgerdialog in Lübbecke. Die Vertreter der Mühlenkreiskliniken (MKK) wollten zeigen, warum ein Klinikneubau die bessere Lösung ist. Unter den etwa 400 Besuchern der Informationsveranstaltung der Mühlenkreiskliniken (MKK) in der Aula der Lübbecker Stadtschule waren durchaus auch viele Befürworter eines modernen Neubaus in Espelkamp. Bei den Wortmeldungen nach der Präsentation der MKK-Verantwortlichen (Bericht dazu folgt) waren allerdings, anders als eine Woche zuvor in Espelkamp, die kritischen Anfragen in der Überzahl.