Medikamentenrückstände im Abwasser: Forscher arbeiten an Lösungen

Jedes Jahr landen unzählige Medikamentenrückstände von Schmerzmitteln bis Antibiotika über Ausscheidungen teilweise ungefiltert in der Umwelt. Um zumindest einen Teil davon herauszufiltern zu können, forscht ein Team des Zentrums für Umweltforschung und nachhaltige Technologien (UFT) an der Bremer Universität nun an praktikablen Lösungen.