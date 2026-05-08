Für den Fürther Grafflmarkt am 26. und 27. Juni startet der Vorverkauf am 1. Juni. Standplätze können online und über Vorverkaufsstellen erworben werden. Die Preise reichen von 36 bis 72 Euro. Ein begrenztes Platzkontingent gibt es weiterhin für gemeinnützige Vereine. Wer sich vorab kein Ticket sichert, kann die frei belegbaren Flächen auf dem Grafflmarkt nutzen. Die Kosten hierfür werden bar und direkt vor Ort kassiert. Sechs Euro kostet hier der Quadratmeter pro Tag.