In diesem Video bekommst du eine Tour durch ein Zentrum, das mit einer Vielzahl alternativer Technologien arbeitet – von Frequenzgeräten über Hochfrequenzfelder bis hin zu Methoden, die auf alten Konzepten von Tesla und Lakowski basieren. Die Betreiber erklären, wie sie mit kinesiologischen Tests, energetischen Feldern, Kupfer‑, Silber‑ und Goldionen, Multiwellen‑Oszillatoren, Tiefenwärme und Dunkelfeldmikroskopie arbeiten. Ziel ist es laut ihnen, Blockaden zu lösen, Zellen zu „energetisieren“, das Lymphsystem zu unterstützen und den Körper zu entlasten. Ein großes Thema ist auch Elektrosmog: Es werden Schutzstecker, Aufkleber und energetischer Schmuck vorgestellt, die laut Zentrum Schlaf, Wohlbefinden und Fruchtbarkeit verbessern sollen. Dazu kommen Produkte wie kolloidale Metalle, energetisierte Wassersysteme und sogar spezielle Näpfe für Tiere. Ob Frequenzfelder, Detox‑Programme oder energetisierte Materialien – das Zentrum setzt auf ein breites Spektrum an Methoden, die alle darauf abzielen sollen, Körper und Umfeld zu harmonisieren.