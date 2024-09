Noch in diesem Jahr möchte die Bundesregierung ihre Krankenhausreform (Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz) an den Start bringen. Doch viele Kliniken fürchten bei der geplanten Reform, durchs Raster zu fallen. So auch das Evangelische Krankenhaus Alsterdorf in Hamburg, was sich auf Anfallsleiden und die medizinische Behandlung von Menschen mit Behinderungen spezialisiert hat. Am Dienstag haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) die Klinik besucht, um Ängste zu nehmen und Zweifel auszuräumen.