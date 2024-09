Es juckt, ziept und man ist ständig am Kratzen: Ein Ausschlag in der Armbeuge ist unangenehm, denn die dünne Haut in der Ellenbeuge ist empfindlich. Die möglichen Ursachen sind vielfältig. So kann beispielsweise eine Allergie oder Hautkrankheit für die roten Flecken auf der Haut verantwortlich sein. Hier erfahren Sie, woher der Ausschlag in der Armbeuge kommen kann – und was dagegen hilft.