Das neue Jahr steht vor der Tür - die perfekte Zeit, um mit neuen Vorsätzen sportlicher, gesünder und glücklicher zu werden. Doch warum brechen jedes Jahr so viele mit ihren Vorsätzen? Das liegt meist daran, dass man sich direkt übernimmt und an zu großen Umstellungen scheitert. Hier sind also zehn kleine Vorsätze für 2025, die ihr garantiert schafft.