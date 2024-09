Die „Time Warp Retro Convention“ in Braunschweig versetzte Besucher:innen am Wochenende in Nostalgie. Es wurde auf alten Konsolen der 70er, 80er und 90er gezockt und in Erinnerungen geschwelgt. Ein besonderes Highlight waren die hochkarätigen Gäste, unter anderem die deutschen Synchronsprecher von Luke Skywalker oder Samweis Gamdschie aus „Der Herr der Ringe“.