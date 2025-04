Levy Finn 'RBLZ_Levyfinn' Rieck ist Deutscher Einzelmeister im eFootball und erfüllt sich damit endlich den Traum vom Titel, nachdem er im vergangenen Jahr im Finale gescheitert war. Nach zwei starken Turniertagen, einem nervenaufreibenden Elfmeterkrimi und einem packenden Finalduell gegen den amtierenden Weltmeister holt er sich in der gut gefüllten BASE in Köln verdient die Schale. In einem fesselnden Endspiel gegen Teamkollege Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang setzte sich 'RBLZ_Levyfinn' mit 2:1 durch. Damit macht er das Double aus Einzel-Meisterschaft und Club-Meisterschaft mit seinem Verein RB Leipzig perfekt.