Nach vielen wechselhaften Tagen hatte das Nürnberger Volksfest am Wochenende einen sonnigen Abschluss. Die Verantwortlichen um Lorenz Kalb vom Süddeutschen Schaustellerverband ziehen eine positive Bilanz. Das Frühlingsvolksfest fand erstmals drei Wochen lang statt. Aktuell ist auch schon das Herbstvolksfest in Planung, das dieses Jahr 200-jähriges Jubiläum feiert. Es findet vom 28. August bis zum 13. September statt.