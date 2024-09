Der Phuenthai Kulturverein in Österreich lud zum 'Thai Streetfood Festival Vienna 2024 in den Prater ein. Es ist das größte thailändische Food-Festival in Wien und dies vier Tage lang, nämlich vom 26. bis 29. September 2024, täglich in der Zeit von 10 bis 22 Uhr, im Prater Zelt bei der Liliputbahn, Prater 97. Ein faszinierender kulinarischer Cocktail der wunderbaren thailändischen Küche verwöhnt die Gaumen der Besucher und im Zelt erlebt man ein buntes Kulturprogramm. Eröffnet wurde durch Ms. Chompoonute Chompookam, Minister Counsellor represented Ambassador of Thailand und Bezirksvorsteher Stellvertreter Christoph Zich.