Der Avocado-Dip aus Mexiko ist bei uns längst bekannt und mittlerweile voll im Trend. Um Guacamole zuhause selber zu machen, benötigen Sie nur wenige Zutaten und lediglich 5 bis 10 Minuten Zeit. Sie können Ihre Guacamole mit oder ohne Tomaten machen und auch einige Zutaten optional hinzufügen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Guacamole ganz einfach zuhause selber machen können, wie lange diese im Kühlschrank haltbar ist und welche Gerichte Sie dazu essen können.