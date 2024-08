Vielleicht denken nur wenige an die Olive als Frucht, da wir sie meist in gesalzener Form verzehren, doch als Frucht gehört sie dennoch in diese Kategorie. Sie kann grün, lila oder schwarz sein und es gibt sie in runder oder länglicher Form. Dank der einfach ungesättigten Fettsäuren, des guten Cholesterins und des hohen Antioxidantiengehalts in der Olive verlangsamt sie den Alterungsprozess, lindert Rheuma und Diabetes und stärkt zudem das Immunsystem.