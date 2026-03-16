Die ProWein 2026 in Düsseldorf zeigt einmal mehr, wie vielfältig und international sich die Wein- und Spirituosenbranche präsentiert. Zwischen klassischen Weinen, innovativen Spirituosenkonzepten, alkoholfreien Alternativen und nachhaltigen Produktionsansätzen wird deutlich, wie stark sich der Markt derzeit verändert. Die Messe ist dabei nicht nur Treffpunkt für Produzenten, Handel und Gastronomie, sondern auch ein Gradmesser für die Themen, die die Branche in Zukunft prägen werden. Von neuen Geschmackstrends über bewussteren Konsum bis hin zu Innovationen bei Herstellung und Vermarktung bietet die ProWein 2026 einen umfassenden Einblick in die Entwicklung einer ganzen Industrie.