Heidelbeer-Saison in Norddeutschland früher als üblich gestartet

Viele würden den diesjährigen Sommer eher als durchwachsen beschreiben. Ganz anders geht es da der Blaubeere. Die ist so zufrieden mit den hohen Temperaturen, die es im Frühsommer gab, dass die Beerensaison in diesem Jahr früher startet. Die ersten Blaubeersorten in Schleswig-Holstein sind reif und können gepflückt werden.