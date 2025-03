Schokolade macht bekanntermaßen glücklich, aber für viele Menschen in Norddeutschland sind Süßigkeiten und auch andere Dinge von nun an für eine Zeit lang tabu. Am heutigen Aschermittwoch beginnt nämlich die Fastenzeit und geht bis Ostern. Doch wenn auf bestimmte Speisen oder Getränke verzichtet wird, sollten einige Dinge beachtet werden. Mit Ernährungsberaterin Stephanie Mißler aus Braunschweig (Niedersachsen) hat SAT.1 REGIONAL darüber gesprochen.