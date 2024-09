Haben Sie das schon einmal bemerkt: Manche Eigelbe sind blasser als andere. Ist das ein Zeichen für mindere Qualität? Die Antwort, verraten wir in diesem Video. Beim Aufschlagen eines Spiegeleis bemerkst du, dass das Eigelb sehr blass ist. Ist das ein Zeichen für schlechte Qualität? Die Antwort verraten wir dir jetzt. Die Farbe des Eigelbs hat nichts mit der Qualität oder der Haltbarkeit des Eis zu tun. Sie ist vor allem ein Indikator dafür, wie die Hühner ernährt wurden. Ausschlaggebend für die Farbgebung ist der Stoff Betacarotin. Je mehr Betacarotin die Nahrung enthält, desto gelber wird das Eigelb. Hühner, die viel frisches Gras picken, legen daher oft Eier mit dunklerem Gelb. Beachte jedoch, dass die Farbe nicht immer automatisch auf viel Grünzeug in der Ernährung zurückzuführen ist. Findige Betriebe verwenden teilweise Futterzusätze, um das Eigelb einzufärben, da viele Verbraucher den dunklen Dotter als Qualitätsmerkmal sehen. Auch die Jahreszeit kann einen Unterschied machen: Im Winter ist der Zugang zu Grünfutter eher eingeschränkt. Deshalb sind in der kalten Jahreszeit viele Eigelbe eher blass. Am wichtigsten ist jedoch: Unabhängig von der Farbe bleibt der Nährstoffgehalt weitgehend konstant.