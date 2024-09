Bestimmte Lebensmittel sind wahre Nährstoffwunder. Eines wird aber immer weniger gekauft, obwohl es so gesund ist. Wieso Sie es ausprobieren sollten, verraten wir in diesem Video. Immer mehr Menschen greifen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Dabei kann der Nährstoffbedarf oft über natürliche Lebensmittel gedeckt werden. Eine Diätexpertin verrät, welches Superfood ein echter Geheimtipp ist. Der Stoff Kollagen wird oft durch ein Pulver substituiert. Er ist verantwortlich für elastische Sehnen, Haut und Knochen. Die Diätexpertin Claire Sorlie empfiehlt statt Pulver ein altes Hausmittel: Lange gekochte Knochenbrühe ist reich an Kollagen und soll das Immunsystem sowie Knochen und Gewebe unterstützen. Für eine gesunde Darmflora sind probiotische Supplements im Trend. Ein Teelöffel Sauerkraut am Tag reicht aber schon, um die Darmflora zu unterstützen. Es enthält nämlich Probiotika und Präbiotika. Das Lebensmittel wird, im Gegensatz zu Supplements, aber immer unbeliebter und verschwindet sogar aus manchen Supermärkten.